Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tham gia nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp Microsoft như Windows Server, Active Directory, Microsoft 365, Microsoft Security và Azure cho khách hàng doanh nghiệp. Phối hợp với các bộ phận để khảo sát nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp và thực hiện demo sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai, bao gồm hỗ trợ đào tạo và bàn giao hệ thống cho khách hàng. Được hướng dẫn, đào tạo từ đầu.

Tham gia nghiên cứu, tư vấn và triển khai các giải pháp Microsoft như Windows Server, Active Directory, Microsoft 365, Microsoft Security và Azure cho khách hàng doanh nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận để khảo sát nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp và thực hiện demo sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai, bao gồm hỗ trợ đào tạo và bàn giao hệ thống cho khách hàng.

Được hướng dẫn, đào tạo từ đầu.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông hoặc các ngành liên quan Đi làm được fulltime Ưu tiên có kiến thức về Windows Server, Active Directory, GPO. Có 1 trong các chứng chỉ Microsoft như MS- 900, MS-101, MS-102, SC-900, AZ-900, AZ-104, AZ-305, AZ-800, AZ-801 hoặc các chứng chỉ liên quan khác là một lợi thế. Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông hoặc các ngành liên quan

Đi làm được fulltime

Ưu tiên có kiến thức về Windows Server, Active Directory, GPO.

Có 1 trong các chứng chỉ Microsoft như MS- 900, MS-101, MS-102, SC-900, AZ-900, AZ-104, AZ-305, AZ-800, AZ-801 hoặc các chứng chỉ liên quan khác là một lợi thế.

Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương trong thời gian thực tập 20.000vnđ/giờ Được hỗ trợ dấu thực tập, báo cáo thực tập (nếu cần) Trở thành nhân viên chính thức sau 2 – 3 tháng với mức thu nhập hấp dẫn. Đội ngũ leader chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm. Được tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ Lễ, Tết, lương tháng 13... ngay sau khi tiếp nhận chính thức Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến. Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, du lịch, ....

Hỗ trợ lương trong thời gian thực tập 20.000vnđ/giờ

Được hỗ trợ dấu thực tập, báo cáo thực tập (nếu cần)

Trở thành nhân viên chính thức sau 2 – 3 tháng với mức thu nhập hấp dẫn.

Đội ngũ leader chỉ bảo hướng dẫn nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ Lễ, Tết, lương tháng 13... ngay sau khi tiếp nhận chính thức

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng để CBNV thưởng thức

Tham gia các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, bữa trưa vui vẻ, du lịch, ....

Ngoài ra, với vị trí công việc này bạn còn có nhận được các quyền lợi khác về công việc như:

Được tiếp xúc với các khách hàng lớn và Chuyên nghiệp như Samsung, Honda, Nissan, Posco và hàng nghìn doanh nghiệp FDI. Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky... Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.

Được tiếp xúc với các khách hàng lớn và Chuyên nghiệp như Samsung, Honda, Nissan, Posco và hàng nghìn doanh nghiệp FDI.

Luôn phát triển khi thường xuyên làm việc với nhân sự ở các công ty công nghệ hàng đầu: Microsoft, Oracle, Kaspersky...

Được làm việc tại trang web số 1 Việt Nam về phần mềm bản quyền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin