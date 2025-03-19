Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 26 Triệu

Mức lương 14 - 26 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 26 Triệu

1. Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại: đảm bảo đáp ứng thời hạn giao hàng và số lượng, quản lý chi phí.

2. Quản lý sản xuất và quản lý báo giá cho các nhà máy gia công và đối tác.

3. Liên hệ với bộ phận chất lượng với các vấn đề liên quan tới chất lượng hàng hóa.

4. Liên hệ với bộ phận quản lý sản xuất và mua hàng nội bộ về đơn hàng

5. Báo cáo doanh số cho bộ phận quản lý nội bộ. Quản lý ngân sách

6. Phát triển thêm khách hàng mới và hoạt động tiếp thị sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 14 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Tiếng Nhật: Tương đương N2 cứng trở lên

- Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở phòng Kinh doanh sản phẩm về bản mạch điện tử hoặc linh kiện điện tử (ưu tiên bản mạch điện tử) trong công ty sản xuất.

- Sử dụng tin học văn phòng thành thạo, đặc biệt là Excel

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội: Áp dụng từ thời gian thử việc. - Bảo hiểm y tế. - Thưởng: 2 lần/năm (tháng 12 và tháng 4) - Tăng lương: 1 lần/năm - Du lịch công ty - Tiệc cuối năm - Quà tặng các ngày lễ chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

