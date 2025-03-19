Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 47 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

- Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing – truyền thông online, ofline cho công ty và từng dòng sản phẩm theo tháng/quý/năm.

- Chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok,...

- Cài đặt/theo dõi, điều chỉnh chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads…

- Phân tích, đo lường, đánh giá và tối ưu hiệu quả quảng cáo, tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.

- Báo cáo hiệu quả các chiến dịch.

- Quản trị và vận hành các kênh quảng cáo: Website, Fanpage, Google, Zalo,..

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo.

- Làm việc với các đối tác quảng cáo và phát triển các kênh quảng cáo mới.

- Hỗ trợ viết bài và đăng bài tin tức, quảng cáo tối ưu chuẩn SEO.

- Hỗ trợ trực page.

- Phối hợp với các phòng ban/cá nhân khi tổ chức sự kiện công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm làm Marketing Online.

- Thành thạo các công cụ: Facebook Ads, Google Adwords, Zalo, Email…

- Có kinh nghiệm SEO Website.

- Nắm rõ kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

- Năng động, hòa đồng, chịu được cường độ công việc cao.

- Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ, truyền thông và Digital Marketing.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15-30triệu gồm: Lương cơ bản 10-15 triệu + Thưởng % doanh thu + Phụ cấp ăn trưa

- Các chế độ: hiếu, hỉ, sinh nhật, 8/3, 20/10, du lịch,… và thường lễ, tết theo quy định của công ty và của nhà nước.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00-17h15, nghỉ trưa 1,15 giờ, nghỉ Chủ nhật, lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

- Công việc ổn định, môi trường trẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

