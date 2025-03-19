Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Bình, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán và cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo thuế khác theo đúng quy định hiện hành.

Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện, luân chuyển, lưu trữ, bảo quản các chứng từ sổ sách tài liệu kế toán của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán.

Hoàn thiện toàn bộ các công việc liên quan đến mảng thuế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đao của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

Am hiểu sâu rộng về các Luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các chuẩn mực kế toán.

Sử dụng thành thạo Word, Excel và các phần mềm kế toán

Nghiệp vụ kế toán vững, có khả năng độc lập, hạch toán tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc.

Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển.

Lương: 11 - 13 triệu

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: đóng BHXH, hỗ trợ ăn trưa, nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, …

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin