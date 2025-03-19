Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
- Hà Nội: Văn Bình, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán và cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo thuế khác theo đúng quy định hiện hành.
Kiểm tra, rà soát, đối chiếu, hoàn thiện, luân chuyển, lưu trữ, bảo quản các chứng từ sổ sách tài liệu kế toán của công ty theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán.
Hoàn thiện toàn bộ các công việc liên quan đến mảng thuế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đao của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
Am hiểu sâu rộng về các Luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các chuẩn mực kế toán.
Sử dụng thành thạo Word, Excel và các phần mềm kế toán
Nghiệp vụ kế toán vững, có khả năng độc lập, hạch toán tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc.
Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 11 - 13 triệu
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: đóng BHXH, hỗ trợ ăn trưa, nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, …
Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
