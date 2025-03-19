Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads).

Quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội

Tăng trưởng doanh thu và nhận diện thương hiệu qua kênh digital.

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch Marketing để tối ưu hiệu quả.

Cập nhập những chính sách thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktok, Google, Youtube,...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 1 năm ở vị trí tương đương; (Có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm & mỹ phẩm là 1 lợi thế)

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng liên quan đến ngành báo chí, truyền thông, marketing và một số ngành liên quan đến truyền thông

Độ tuổi từ: 22 -26t

Giới tính: Nam/Nữ

Kỹ năng:

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, làm báo cáo định kỳ

Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Tư duy logic, sáng tạo, khả năng nghiên cứu, phân tích tốt

Có kỹ năng cơ bản về làm edit video, photoshop.

Thái độ làm việc:

Tinh thần trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao;

Yêu cầu có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương trách nhiệm + %Doanh số vượt KPI + Thưởng (ngày, tuần, tháng) + Hoa Hồng theo doanh thu

Chế độ nghỉ và thưởng vào các ngày lễ lớn trong năm (tết dương lịch, giải phóng miền Nam, quốc tế lao động, quốc Khánh, tết âm lịch )

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, ốm đau, thai sản...;

Chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin