Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MT WIN
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TNHH MT WIN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn phòng tầng 5, tòa nhà Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

· Xây dựng chiến lược Marketingvà định hướng thương hiệu Bất động sản
· Lập kế hoạch marketing & truyền thôngtheo từng giai đoạn
· Xây dựng bộ tài liệu bán hàng:Brochure, TVC, Website, tờ rơi…
· Triển khai & đánh giá hiệu quảcác chiến dịch Marketing
· Đề xuất ý tưởng sáng tạo, đột phátrong marketing
· Dự báo rủi ro & xử lý kịp thời
· Báo cáo cho Tổng Giám đốc về công việc được phân công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, CNTT...
· Sáng tạo, tư duy tốt và có chiến lược phát triển, quảng bá thương hiệu
· Am hiểu chiến lược Marketing trong lĩnh vực Bất động sản
· Kỹ năng: Lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

· Chế độ bảo hiểm đầy đủ, các chuyến du lịch, teambuilding.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MT WIN

CÔNG TY TNHH MT WIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 86 ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

