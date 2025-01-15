Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Chợ Dốc Lã, Quốc lộ 38, Đoàn Kết, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Theo dõi thu chi, quản lý quỹ

Xuất hoá đơn bán hàng

Giao dịch ngân hàng

Theo dõi chấm công và tính lương

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán.

Nhận các bạn sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể đi làm ngay.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word và các phần mềm kế toán là một lợi thế.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Được cầm tay chỉ việc, đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.

Mức lương từ 7-8 triệu

Có hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

