Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Chợ Dốc Lã, Quốc lộ 38, Đoàn Kết, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Theo dõi thu chi, quản lý quỹ
Xuất hoá đơn bán hàng
Giao dịch ngân hàng
Theo dõi chấm công và tính lương
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán.
Nhận các bạn sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể đi làm ngay.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word và các phần mềm kế toán là một lợi thế.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Được cầm tay chỉ việc, đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.
Mức lương từ 7-8 triệu
Có hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

