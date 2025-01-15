Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Chợ Dốc Lã, Quốc lộ 38, Đoàn Kết, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Theo dõi thu chi, quản lý quỹ
Xuất hoá đơn bán hàng
Giao dịch ngân hàng
Theo dõi chấm công và tính lương
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán.
Nhận các bạn sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể đi làm ngay.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word và các phần mềm kế toán là một lợi thế.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới.
Nhận các bạn sinh viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể đi làm ngay.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word và các phần mềm kế toán là một lợi thế.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Được cầm tay chỉ việc, đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.
Mức lương từ 7-8 triệu
Có hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
Mức lương từ 7-8 triệu
Có hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI