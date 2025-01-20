Tuyển Thực tập sinh kế toán Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 - 85 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tài liệu.

Nhập liệu vào hệ thống kế toán.

Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế.

Hỗ trợ lập báo cáo số dư ngân hàng.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức kế toán cơ bản từ đại học trở lên.

Có khả năng sử dụng máy tính, cụ thể là Microsoft Word, Excel.

Kiến thức về Hệ thống Kế toán Quốc tế là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả

Có khả năng duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung ứng.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Ready to kick off your career? Savills Vietnam offers hands-on training to launch you into the real estate world.

Learn from the best: Get insider tips and guidance from experienced mentors who've been there and done that.

Level up your skills: Sharpen your skills such as communication and teamwork to become a well-rounded pro.

Intern today, Savillian tomorrow: Impress us with your performance and get a full-time job at Savills Vietnam! Check out how others have done it!

Join the Savills community: We're a diverse and inclusive workplace where your voice matters.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.