Tuyển Thực tập sinh kế toán Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Savills Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Savills Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81

- 85 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tài liệu.
Nhập liệu vào hệ thống kế toán.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế.
Hỗ trợ lập báo cáo số dư ngân hàng.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức kế toán cơ bản từ đại học trở lên.
Có khả năng sử dụng máy tính, cụ thể là Microsoft Word, Excel.
Kiến thức về Hệ thống Kế toán Quốc tế là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả
Có khả năng duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung ứng.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Ready to kick off your career? Savills Vietnam offers hands-on training to launch you into the real estate world.
Learn from the best: Get insider tips and guidance from experienced mentors who've been there and done that.
Level up your skills: Sharpen your skills such as communication and teamwork to become a well-rounded pro.
Intern today, Savillian tomorrow: Impress us with your performance and get a full-time job at Savills Vietnam! Check out how others have done it!
Join the Savills community: We're a diverse and inclusive workplace where your voice matters.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 81 - 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

