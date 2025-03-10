Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 08 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận, TPHCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Hỗ trợ kiểm soát, theo dõi hàng hóa-nguyên vật liệu của toàn hệ thống.
• Hỗ trợ phòng kế toán nhập số liệu báo cáo, lập phiếu nhập – xuất kho.
• Hỗ trợ hạch toán, đối chiếu hóa đơn, chứng từ trong tháng.
• Hỗ trợ phòng kế toán làm báo cáo ngày, tuần, tháng.
• Một số công việc khác theo sự phân công của phòng kế toán.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên chuyên ngành Kế toán năm 4/đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.
• Thực tập toàn thời gian trong vòng 3 tháng. (làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 /tháng)
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
• Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc.
• Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có trách nhiệm trong công việc.
• Làm được toàn thời gian theo quy định công ty
• Thực tập toàn thời gian trong vòng 3 tháng. (làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 /tháng)
• Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
• Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc.
• Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có trách nhiệm trong công việc.
• Làm được toàn thời gian theo quy định công ty
Tại CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN Thì Được Hưởng Những Gì
• Phụ cấp: 3.000.000 đồng/tháng
• Có cơ hội lên chính thức sau thời gian thực tập.
• Đào tạo nghiệp vụ kế toán
• Có cơ hội lên chính thức sau thời gian thực tập.
• Đào tạo nghiệp vụ kế toán
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI