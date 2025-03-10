Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 08 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận, TPHCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ kiểm soát, theo dõi hàng hóa-nguyên vật liệu của toàn hệ thống.

• Hỗ trợ phòng kế toán nhập số liệu báo cáo, lập phiếu nhập – xuất kho.

• Hỗ trợ hạch toán, đối chiếu hóa đơn, chứng từ trong tháng.

• Hỗ trợ phòng kế toán làm báo cáo ngày, tuần, tháng.

• Một số công việc khác theo sự phân công của phòng kế toán.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên chuyên ngành Kế toán năm 4/đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

• Thực tập toàn thời gian trong vòng 3 tháng. (làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 /tháng)

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

• Khả năng tổ chức và sắp xếp công việc.

• Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Có trách nhiệm trong công việc.

• Làm được toàn thời gian theo quy định công ty

Tại CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN Thì Được Hưởng Những Gì

• Phụ cấp: 3.000.000 đồng/tháng

• Có cơ hội lên chính thức sau thời gian thực tập.

• Đào tạo nghiệp vụ kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP OTOKE CHICKEN

