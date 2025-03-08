Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134/2C Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

- Thực hiện hỗ trợ các công việc của một Kế toán viên

- Làm việc trực tiếp trên các chứng từ thực tế của các công ty

- Thao tác trên các phần mềm kế toán máy: Misa

- Lên báo cáo thuế

- Kiểm tra thu thập chứng từ

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Kế toán, có khả năng làm full-time

- Yêu thích các công việc liên quan đến kế toán, thuế

- Có kiến thức tốt về kế toán, thuế

- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự

- Tư duy logic, ham học hỏi

- Thời gian thực tập : 3 tháng.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nghiệp vụ kế toán , trở thành nhân viên kế toán thuế, tổng hợp

- Sau thời gian thực tập nếu tốt giữ lại làm nhân viên chính thức Công TY

- Được giới thiệu cho công ty khác nếu tốt nghiệp ra trường

- Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL

