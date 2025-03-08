Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 134/2C Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Thực hiện hỗ trợ các công việc của một Kế toán viên
- Làm việc trực tiếp trên các chứng từ thực tế của các công ty
- Thao tác trên các phần mềm kế toán máy: Misa
- Lên báo cáo thuế
- Kiểm tra thu thập chứng từ
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Kế toán, có khả năng làm full-time
- Yêu thích các công việc liên quan đến kế toán, thuế
- Có kiến thức tốt về kế toán, thuế
- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự
- Tư duy logic, ham học hỏi
- Thời gian thực tập : 3 tháng.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nghiệp vụ kế toán , trở thành nhân viên kế toán thuế, tổng hợp
- Sau thời gian thực tập nếu tốt giữ lại làm nhân viên chính thức Công TY
- Được giới thiệu cho công ty khác nếu tốt nghiệp ra trường
- Có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
