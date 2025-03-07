Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Phát Kiến Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Phát Kiến Gia
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Kho 5 Đường 17&22, KCN thuộc KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ các nghiệp vụ xuất bán hàng, ghi nhận doanh thu, mua hàng, nghiệp vụ tổng hợp...
Hỗ trợ đối soát công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp, Ngân hàng...
Hỗ trợ rà soát chi phí, chứng từ hợp lệ và kiểm tra các tài khoản ghi sổ.
Hỗ trợ sắp xếp và lưu trữ chứng từ hợp lý.
Hỗ trợ các dự án, công việc nghiệp vụ kế toán khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn Sinh viên năm 4 chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, chuyên ngành lĩnh vực liên quan.
Đang trong kỳ thực tập và có GIẤY GIỚI THIỆU của trường khi thực tập và dành thời gian fulltime cho kỳ thực tập.
Khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt.
Ưu tiên ở khu vực Quận 7.
Tại Công ty TNHH Phát Kiến Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ Phí thực tập: đến 3.500.000 VNĐ/tháng.
Được Huấn luyện, Đào tạo kiến thức và các kỹ năng nghiệp vụ Kế toán, Công ty sẽ xem xét ký hợp đồng chính thức với những ứng viên tiềm năng và có quá trình làm việc tốt...
Cơ hội mở rộng network & được cọ sát làm việc cùng các anh chị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực...
Công ty xác nhận nội dung bài viết thực tập, đóng dấu và xác nhận kỳ thực tập.
Các quyền lợi khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Kiến Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
