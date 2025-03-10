Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ kiểm tra các đề nghị thanh toán
- Hỗ trợ kiểm tra và lưu các hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Đóng cuốn phiếu chi, phiếu thu, kèm các hóa đơn photo, phiếu xuất kho, nhập kho theo yêu cầu
Thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên phần mêm kế toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học
Học lực KHÁ GIỎI
Không cần kinh nghiệm
Siêng năng, chịu học hỏi, năng động và nhiệt tình
Có định hướng lâu dài và rõ ràng
Học lực KHÁ GIỎI
Không cần kinh nghiệm
Siêng năng, chịu học hỏi, năng động và nhiệt tình
Có định hướng lâu dài và rõ ràng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí thực tập 1.000.000 VND/tháng
Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc
Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo sau 2⁄3 thời gian thực tập
Được đào tạo chuyên môn lý thuyết + thực hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cơ hội gắn bó cùng công ty sau thực tập...
Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc
Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo sau 2⁄3 thời gian thực tập
Được đào tạo chuyên môn lý thuyết + thực hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cơ hội gắn bó cùng công ty sau thực tập...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI