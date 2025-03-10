Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực tập sinh kế toán

- Hỗ trợ kiểm tra các đề nghị thanh toán

- Hỗ trợ kiểm tra và lưu các hóa đơn đầu vào, đầu ra

- Đóng cuốn phiếu chi, phiếu thu, kèm các hóa đơn photo, phiếu xuất kho, nhập kho theo yêu cầu

Thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên phần mêm kế toán

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học

Học lực KHÁ GIỎI

Không cần kinh nghiệm

Siêng năng, chịu học hỏi, năng động và nhiệt tình

Có định hướng lâu dài và rõ ràng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí thực tập 1.000.000 VND/tháng

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc

Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo sau 2⁄3 thời gian thực tập

Được đào tạo chuyên môn lý thuyết + thực hành

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cơ hội gắn bó cùng công ty sau thực tập...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.