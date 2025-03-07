Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng.
Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
Theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu với nhà cung cấp và khách hàng.
Hỗ trợ làm báo cáo thu chi, sổ quỹ và các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.
Hỗ trợ kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN), bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến bộ phận kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và cầu tiến.
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần.
Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tiếp cận và thực hành phần mềm kế toán chuyên dụng.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu phục vụ báo cáo tốt nghiệp.
Được hướng dẫn và học hỏi kinh nghiệm từ kế toán trưởng và đồng nghiệp.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập nếu đạt yêu cầu.
Hỗ trợ chi phí thực tập hoặc phụ cấp theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI