Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng.

Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.

Theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu với nhà cung cấp và khách hàng.

Hỗ trợ làm báo cáo thu chi, sổ quỹ và các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu.

Hỗ trợ kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Hỗ trợ kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN), bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến bộ phận kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có tinh thần học hỏi, chủ động và cầu tiến.

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thực tế về quy trình kế toán tại doanh nghiệp.

Có cơ hội tiếp cận và thực hành phần mềm kế toán chuyên dụng.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập và tài liệu phục vụ báo cáo tốt nghiệp.

Được hướng dẫn và học hỏi kinh nghiệm từ kế toán trưởng và đồng nghiệp.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập nếu đạt yêu cầu.

Hỗ trợ chi phí thực tập hoặc phụ cấp theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

