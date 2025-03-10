Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 04, Toà nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, P.13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các nghiệp vụ xuất đơn.
- Trợ giúp kế toán theo dõi hợp đồng bán hàng.
- Hỗ trợ các khoản công nợ phải thu.
- Kiểm tra, hạch toán lên sổ sách kế toán.
- Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 4 tại các trường Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính. (Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng).
- Cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi.
- Thực tập tối thiểu 3 tháng.
- Cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi.
- Thực tập tối thiểu 3 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp ăn trưa + xăng xe.
- Có cơ hội được nhận chính thức.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động, thưởng, …
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
- Tham gia các hoạt động của công ty.
- Có cơ hội được nhận chính thức.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động, thưởng, …
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.
- Tham gia các hoạt động của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI