Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 04, Toà nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, P.13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất đơn.

- Trợ giúp kế toán theo dõi hợp đồng bán hàng.

- Hỗ trợ các khoản công nợ phải thu.

- Kiểm tra, hạch toán lên sổ sách kế toán.

- Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 tại các trường Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính. (Ưu tiên sinh viên đang chờ bằng).

- Cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi.

- Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp ăn trưa + xăng xe.

- Có cơ hội được nhận chính thức.

- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động, thưởng, …

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại.

- Tham gia các hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS

