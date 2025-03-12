Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH RU9
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 110 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Nhập báo nợ, báo có ngân hàng.
Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc liên quan
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc.
Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt.
Sử dụng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 1.000.000đ/ tháng
Hỗ trợ cơm trưa.
Được hướng dẫn và đào tạo khi vào làm việc.
Hỗ trợ số liệu làm đồ án tốt nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
