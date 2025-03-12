Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thực tập sinh kế toán

Nhập báo nợ, báo có ngân hàng.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc.

Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt.

Sử dụng tin học văn phòng

Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 1.000.000đ/ tháng

Hỗ trợ cơm trưa.

Được hướng dẫn và đào tạo khi vào làm việc.

Hỗ trợ số liệu làm đồ án tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

