Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Digiworld là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường; phân phối chính thức tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc với sự tin tưởng hợp tác của các hãng công nghệ hàng đầu Apple, Xiaomi, Dell, HP, Acer, Asus, Lenovo, Logitech, MSI, Huawei, Seagate...

Mô tả công việc

Quản lý các khoản thu và phải chi.

Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi.

Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Giải trình số liệu khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Sinh viên năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp của chuyên ngành Kế Toán.

Có thể làm full-time T2-6 từ 8h - 17h30.

Có tinh thần học hỏi, tính cam kết lâu dài.

Có tư duy phân tích, chịu được áp lực.

Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.

Có kiến thức chuyên môn vững về các nghiệp vụ kế toán.

Sử dụng thành thạo Excel. Biết sử dụng phần mềm kế toán là điểm cộng.

Mức hỗ trợ từ 3.000.000đ/tháng (2 tháng đầu) và 7.000.000đ/tháng (4 tháng sau).

Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác.

Hỗ trợ Laptop và sổ bút làm việc.

Có dấu mộc và cơ hội phát triển lên vị trí chính thức.

Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ.

Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng.

Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.

Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc.

