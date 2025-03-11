Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa VNO, số 462 Phan Xích Long, P.02, Quận Phú Nhuận, HCM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cung cấp trên hóa đơn, nhằm đảm bảo tính chính xác và trùng khớp so với các chứng từ khác.

Thu thập, nhập thông tin giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào trên hóa đơn vào hệ thống.

Xử lý, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ một cách logic, hợp lý để có thể dễ dàng tìm kiếm khi cần.

Các công việc khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xử lý tình huống tốt

Đã dùng qua phần mềm Misa Amis

Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc

Có chuyên môn về nghiệp vụ kế toán

Team work

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

