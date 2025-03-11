Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương
- Hồ Chí Minh: Tòa VNO, số 462 Phan Xích Long, P.02, Quận Phú Nhuận, HCM Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được cung cấp trên hóa đơn, nhằm đảm bảo tính chính xác và trùng khớp so với các chứng từ khác.
Thu thập, nhập thông tin giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào trên hóa đơn vào hệ thống.
Xử lý, sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ một cách logic, hợp lý để có thể dễ dàng tìm kiếm khi cần.
Các công việc khác theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã dùng qua phần mềm Misa Amis
Chăm chỉ nhiệt tình chịu khó trong công việc
Có chuyên môn về nghiệp vụ kế toán
Team work
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn, đào tạo bài bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI