Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Tư Vấn Thuế Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu hóa đơn chứng từ mua vào bán ra, sao kê ngân hàng theo hướng dẫn

In ấn, đóng cuốn sổ sách kế toán

Đào tạo thực hiện các sổ chi tiết: phân bổ, khấu hao, theo dõi ngoại tệ, xuất nhập khẩu, khoản vay,….

Đào tạo thực hiện Lập bảng kê, tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC,… Nộp tờ khai, nộp thuế dưới sự giám sát của chuyên viên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Công ty

Sự kiện Career Talk: đối thoại cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ VTAX, chia sẻ bí quyết để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, thuế, lao động BHXH, pháp lý doanh nghiệp cùng lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Sự kiện Welcome to VTAX chào đón và sự kiện Career Pass giúp các bạn thực tập sinh tổng kết kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được từ chương trình.

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp; trải nghiệm nghề nghiệp qua các dịch vụ thực tế VTAX đang cung cấp đến khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước; trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của ngành.

Tiếp cận với các kênh thông tin hữu ích từ VTAX, giúp các bạn sinh viên tự học, cập nhật kịp thời những kiến thức về kế toán, thuế, LĐBH, pháp lý và kỹ năng quản lý kể cả sau khi kết thúc thực tập

Tham gia training hàng tuần cùng chuyên viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chương trình dành cho sinh viên năm 4/ mới tốt nghiệp thuộc các trường Đại học tại khu vực TP.HCM, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Ưu tiên sinh viên thuộc các trường Đại học đã có ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với VTAX.

Năng động, sáng tạo, muốn trải nghiệm và làm việc thực tế tại môi trường công ty thuế - kế toán và tư vấn toàn diện cho DN

Có kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân

Nhiệt tình và có khả năng đảm nhận trách nhiệm cao

Cam kết cao để phát triển bản thân và không ngừng học hỏi

Phù hợp văn hóa doanh nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Tư Vấn Thuế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được phân theo từng nhóm thực tập phù hợp với lịch học và định hướng nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực Kế Toán - Thuế - Lao động BHXH - Pháp lý - Nhân sự - Quản trị kinh doanh

VTAX sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ thông tin trong khả năng để các bạn sinh viên thực hiện báo cáo thực tập theo yêu cầu của Nhà trường

Thực tập sinh xuất sắc sẽ được vào thẳng kỳ thực tập chuyên nghiệp tiếp theo của VTAX

Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, sự kiện, truyền thông tại VTAX trong thời gian thực tập. Hoạt động sẽ được ghi hình, phỏng vấn,… để làm tư liệu truyền thông trên các kênh truyền thông chính thống của VTAX.

Cá nhân tham gia tích cực sẽ nhận được Giấy chứng nhận "VTAX Career Explorer"

Sau khi kết thúc kỳ thực tập, các thực tập sinh có kết quả tốt có cơ hội tham gia vào Chương trình “Future Leader – Nhà lãnh đạo tương lai VTAX” – một chương trình đặc biệt giúp các sinh viên mới ra trường được đào tạo, làm việc xuất sắc và thăng tiến sự nghiệp nhanh, trở thành manager trong vòng 5 năm đầu tiên

Chương trình không thu phí và không hỗ trợ chi phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Tư Vấn Thuế Việt Nam

