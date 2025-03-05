Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Văn Hưởng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hỗ trợ trong việc ghi chép, phân loại và lưu trữ chứng từ kế toán

Thực hiện nghiệp vụ kế toán cơ bản trên Misa như lập UNC, UNT, …

Hỗ trợ công việc văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bảng báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,...

Cam kết ít nhất 3 tháng thực tập.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và kỹ năng làm việc nhóm.

Làm quen với các phần mềm kế toán và văn phòng (Excel, Misa, Fast accounting,...)

Ứng viên ưu tiên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

PHÚC LỢI:

Thu nhập

Phụ cấp 2,5 triệu - 1 tháng. Tối thiểu làm 9 buổi - 1 tuần.

Thời gian làm việc và phúc lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.