Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Văn Hưởng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Hỗ trợ trong việc ghi chép, phân loại và lưu trữ chứng từ kế toán
Thực hiện nghiệp vụ kế toán cơ bản trên Misa như lập UNC, UNT, …
Hỗ trợ công việc văn phòng khác theo yêu cầu cấp trên
Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bảng báo cáo
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,...
Cam kết ít nhất 3 tháng thực tập.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và kỹ năng làm việc nhóm.
Làm quen với các phần mềm kế toán và văn phòng (Excel, Misa, Fast accounting,...)
Ứng viên ưu tiên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
Cam kết ít nhất 3 tháng thực tập.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và kỹ năng làm việc nhóm.
Làm quen với các phần mềm kế toán và văn phòng (Excel, Misa, Fast accounting,...)
Ứng viên ưu tiên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
PHÚC LỢI:
Thu nhập
Phụ cấp 2,5 triệu - 1 tháng. Tối thiểu làm 9 buổi - 1 tuần.
Thời gian làm việc và phúc lợi
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo, phát triển bản thân
Thu nhập
Phụ cấp 2,5 triệu - 1 tháng. Tối thiểu làm 9 buổi - 1 tuần.
Thời gian làm việc và phúc lợi
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CUNG CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI