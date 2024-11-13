Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Hoa Giấy Khu dân cư Hiệp Thành Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh Marketing online và offline.

Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Đàm phán và chốt đơn hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

