Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Hoa Giấy Khu dân cư Hiệp Thành Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh Marketing online và offline.
Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Đàm phán và chốt đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đường D4, Khu dân cư Hiệp Thành, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

