Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36 đường số 7, khu đô thị An Phú An Khánh (Quận 2 Cũ), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm của công ty tới cho khách hàng

Gọi điện thoại theo nguồn data có sẵn mà công ty cấp

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng phù hợp với sản phẩm sẵn có của Công ty

Đăng tin và rải tin trên các nền tảng oln liên quan tới công việc

Làm việc giờ hành chính T2-T7 (8:00-17:30)

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng 5.000.000 VNĐ + hoa hồng + thưởng (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp)

Phụ cấp chuyên cần 1.000.000 VNĐ/tháng

Hỗ trợ chi phí điện thoại, marketing

Hỗ trợ dấu mộc sau khi hoàn thành khóa thực tập

Được xét vô nhân viên chính thức nếu làm tốt

Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi và bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được du lịch miễn phí hằng năm 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

