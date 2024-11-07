Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 36 đường số 7, khu đô thị An Phú An Khánh (Quận 2 Cũ), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm của công ty tới cho khách hàng
Gọi điện thoại theo nguồn data có sẵn mà công ty cấp
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng phù hợp với sản phẩm sẵn có của Công ty
Đăng tin và rải tin trên các nền tảng oln liên quan tới công việc
Làm việc giờ hành chính T2-T7 (8:00-17:30)

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng 5.000.000 VNĐ + hoa hồng + thưởng (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp)
Phụ cấp chuyên cần 1.000.000 VNĐ/tháng
Hỗ trợ chi phí điện thoại, marketing
Hỗ trợ dấu mộc sau khi hoàn thành khóa thực tập
Được xét vô nhân viên chính thức nếu làm tốt
Được đào tạo nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi và bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được du lịch miễn phí hằng năm 2-3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

