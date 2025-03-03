Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, hình ảnh, video) trên nền tảng xã hội(Facebook, TikTok...) đảm bảo thống nhất về thương hiệu và yêu cầu thông tin.

Thống kê số liệu kênh (View, Follow,..), đánh giá chất lượng ấn phẩm hàng tuần, gửi báo cáo định kỳ theo tuần/tháng/năm.

Lên ý tưởng xây dựng và phối hợp tổ chức các event của công ty bao gồm sự kiện nội bộ, sự kiện truyền thông (có HCNS hỗ trợ hậu cần sự kiện)

Luôn cập nhập các xu hướng của thị trường để xây dựng các nội dung liên quan đến hệ thống kênh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: sinh viên năm 3, 4, đang chờ bằng các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing,...

Làm tối thiểu được 3 ngày/tuần.

Có ít nhất 3-6 tháng kinh nghiệm về sáng tạo nội dung các nền tảng.

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video cơ bản.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kênh tiktok cá nhân/ thương hiệu.

Khả năng thu voice, diễn xuất, trẻ trung, năng động là điểm cộng.

Khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc.

Thu nhập: 2-5 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực và tùy theo số ngày đăng ký làm việc/tuần)

2-5 triệu/tháng

Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của trung tâm

Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.

Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

Lưu ý: Thực tập sinh có thể đăng ký làm theo ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

