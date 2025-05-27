Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80A Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ sáng tạo và triển khai nội dung (bài PR, bài chuẩn SEO, kịch bản, ấn phẩm truyền thông) trên các kênh truyền thông online và offline của công ty (Website, Fanpage, v.v.).

- Tham gia sản xuất Video truyền thông: Viết kịch bản, làm mẫu dẫn dắt, và edit video.

- Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm và dịch vụ nhằm lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên đang theo học các chuyên ngành Du lịch, Xã hội & Nhân văn, Báo chí, Marketing hoặc Kinh tế.

- Khả năng viết tốt.

- Sẵn sàng tham gia dẫn dắt video.

- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Sáng tạo, tư duy logic, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế/edit như Photoshop, AI, Premiere Pro, CapCut....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

· Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình thực tập

· Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế

· Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

· Cơ hội được cân nhắc ký hợp đồng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

