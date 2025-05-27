Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80A Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ sáng tạo và triển khai nội dung (bài PR, bài chuẩn SEO, kịch bản, ấn phẩm truyền thông) trên các kênh truyền thông online và offline của công ty (Website, Fanpage, v.v.).
- Tham gia sản xuất Video truyền thông: Viết kịch bản, làm mẫu dẫn dắt, và edit video.
- Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ, phân tích insight khách hàng, sản phẩm và dịch vụ nhằm lập kế hoạch truyền thông và triển khai nội dung hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang theo học các chuyên ngành Du lịch, Xã hội & Nhân văn, Báo chí, Marketing hoặc Kinh tế.
- Khả năng viết tốt.
- Sẵn sàng tham gia dẫn dắt video.
- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi.
- Sáng tạo, tư duy logic, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
- Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế/edit như Photoshop, AI, Premiere Pro, CapCut....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

· Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình thực tập
· Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế
· Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
· Cơ hội được cân nhắc ký hợp đồng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ ENSPIRE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 80A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

