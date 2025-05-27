Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp lên kế hoạch và thực thi seeding phát triển các group cộng đồng trên nền tảng Facebook

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của chiến dịch seeding.

Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học các ngành liên quan tiếng Trung hoặc Marketing

Có trình độ tiếng Trung tương đương HSK3 trở lên

Tư duy sáng tạo, bắt trend tốt

Thái độ chân thành, cầu thị, tích cực, nhiệt huyết với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn

Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, đi lại

Được xét duyệt nhân viên chính thức sau khi ứng viên tốt nghiệp

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

