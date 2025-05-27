Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp lên kế hoạch và thực thi seeding phát triển các group cộng đồng trên nền tảng Facebook
Theo dõi và báo cáo hiệu quả của chiến dịch seeding.
Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học các ngành liên quan tiếng Trung hoặc Marketing
Có trình độ tiếng Trung tương đương HSK3 trở lên
Tư duy sáng tạo, bắt trend tốt
Thái độ chân thành, cầu thị, tích cực, nhiệt huyết với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn
Được hỗ trợ chi phí ăn trưa, đi lại
Được xét duyệt nhân viên chính thức sau khi ứng viên tốt nghiệp
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
