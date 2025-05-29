Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
- Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Xây dựng hình ảnh trung tâm: Viết content, Share page, Xây dựng nhóm,...
Quản lý các kênh truyền thông của Trung tâm: Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Email, Zalo, …
Có thể sử dụng các công cụ AI để lên ý tưởng xây dựng kế hoạch để quảng bá & truyền thông hình ảnh trung tâm, giúp mở rộng nguồn data
Phối hợp sáng tạo, triển khai, phát triển ý tưởng và nội dung cho các chiến lược và kế hoạch quảng bá hình ảnh cũng như các chương trình truyền thông, sự kiện của công ty
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết content giáo dục và Tiếng Anh là điểm cộng
Chịu tìm tòi, học hỏi sáng tạo, có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Biết ứng dụng AI vào tạo chiến dịch Marketing ấn phẩm
Giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm trong môi trường vui vẻ, hòa đồng, sếp dễ tính
Phụ cấp thẻ xe hàng tháng
Trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao khả năng Tiếng Anh
Được hưởng các ngày lễ tết, sinh nhật,…
Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI