Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Xây dựng hình ảnh trung tâm: Viết content, Share page, Xây dựng nhóm,...

Quản lý các kênh truyền thông của Trung tâm: Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Email, Zalo, …

Có thể sử dụng các công cụ AI để lên ý tưởng xây dựng kế hoạch để quảng bá & truyền thông hình ảnh trung tâm, giúp mở rộng nguồn data

Phối hợp sáng tạo, triển khai, phát triển ý tưởng và nội dung cho các chiến lược và kế hoạch quảng bá hình ảnh cũng như các chương trình truyền thông, sự kiện của công ty

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các truyền ngành về truyền thông, marketing

Có khả năng viết content giáo dục và Tiếng Anh là điểm cộng

Chịu tìm tòi, học hỏi sáng tạo, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Biết ứng dụng AI vào tạo chiến dịch Marketing ấn phẩm

Giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: Từ 2.000.000đ - 3.500.000đ (+KPI)

Được làm trong môi trường vui vẻ, hòa đồng, sếp dễ tính

Phụ cấp thẻ xe hàng tháng

Trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao khả năng Tiếng Anh

Được hưởng các ngày lễ tết, sinh nhật,…

Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin