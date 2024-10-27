Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia, đề xuất và được hướng dẫn lên kế hoạch Marketing hàng tháng, hàng quý Tìm, liên hệ và đàm phán giá, hợp đồng với các KOL Duyệt kịch bản và video của KOL Viết và đăng bài hàng tuần trên fanpage Khảo sát nghiên cứu, phân tích khách hàng định kỳ Đo lường, lập báo cáo hiệu quả Booking
Tham gia, đề xuất và được hướng dẫn lên kế hoạch Marketing hàng tháng, hàng quý
Tìm, liên hệ và đàm phán giá, hợp đồng với các KOL
Duyệt kịch bản và video của KOL
Viết và đăng bài hàng tuần trên fanpage
Khảo sát nghiên cứu, phân tích khách hàng định kỳ
Đo lường, lập báo cáo hiệu quả Booking

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đi làm FULLTIME, không nghỉ ngày nào trong tuần Nắm được kiến thức Marketing cơ bản (về PR Booking là 1 lợi thế) Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup Giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng tốt Nhanh nhẹn, tháo vát, có trách nhiệm trong công việc
Yêu cầu đi làm FULLTIME, không nghỉ ngày nào trong tuần
Nắm được kiến thức Marketing cơ bản (về PR Booking là 1 lợi thế)
Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup
Giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng tốt
Nhanh nhẹn, tháo vát, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 3-5 triệu Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội Được hướng dẫn quy trình marketing, thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn Được trao quyền đề xuất và sáng kiến, thực thi các đề xuất mới lạ Cơ hội lên Leader sớm chỉ dưới 1 năm, nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader
Hỗ trợ lương 3-5 triệu
Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội
Được hướng dẫn quy trình marketing, thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn
Được trao quyền đề xuất và sáng kiến, thực thi các đề xuất mới lạ
Cơ hội lên Leader sớm chỉ dưới 1 năm, nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

