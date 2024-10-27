Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
- Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia, đề xuất và được hướng dẫn lên kế hoạch Marketing hàng tháng, hàng quý
Tìm, liên hệ và đàm phán giá, hợp đồng với các KOL
Duyệt kịch bản và video của KOL
Viết và đăng bài hàng tuần trên fanpage
Khảo sát nghiên cứu, phân tích khách hàng định kỳ
Đo lường, lập báo cáo hiệu quả Booking
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu đi làm FULLTIME, không nghỉ ngày nào trong tuần
Nắm được kiến thức Marketing cơ bản (về PR Booking là 1 lợi thế)
Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup
Giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng tốt
Nhanh nhẹn, tháo vát, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương 3-5 triệu
Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội
Được hướng dẫn quy trình marketing, thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn
Được trao quyền đề xuất và sáng kiến, thực thi các đề xuất mới lạ
Cơ hội lên Leader sớm chỉ dưới 1 năm, nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
