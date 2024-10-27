Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia, đề xuất và được hướng dẫn lên kế hoạch Marketing hàng tháng, hàng quý Tìm, liên hệ và đàm phán giá, hợp đồng với các KOL Duyệt kịch bản và video của KOL Viết và đăng bài hàng tuần trên fanpage Khảo sát nghiên cứu, phân tích khách hàng định kỳ Đo lường, lập báo cáo hiệu quả Booking

Tham gia, đề xuất và được hướng dẫn lên kế hoạch Marketing hàng tháng, hàng quý

Tìm, liên hệ và đàm phán giá, hợp đồng với các KOL

Duyệt kịch bản và video của KOL

Viết và đăng bài hàng tuần trên fanpage

Khảo sát nghiên cứu, phân tích khách hàng định kỳ

Đo lường, lập báo cáo hiệu quả Booking

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đi làm FULLTIME, không nghỉ ngày nào trong tuần Nắm được kiến thức Marketing cơ bản (về PR Booking là 1 lợi thế) Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup Giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng tốt Nhanh nhẹn, tháo vát, có trách nhiệm trong công việc

Yêu cầu đi làm FULLTIME, không nghỉ ngày nào trong tuần

Nắm được kiến thức Marketing cơ bản (về PR Booking là 1 lợi thế)

Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup

Giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng tốt

Nhanh nhẹn, tháo vát, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 3-5 triệu Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội Được hướng dẫn quy trình marketing, thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn Được trao quyền đề xuất và sáng kiến, thực thi các đề xuất mới lạ Cơ hội lên Leader sớm chỉ dưới 1 năm, nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader

Hỗ trợ lương 3-5 triệu

Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội

Được hướng dẫn quy trình marketing, thực chiến và học được nhiều, học được nhanh trong thời gian ngắn

Được trao quyền đề xuất và sáng kiến, thực thi các đề xuất mới lạ

Cơ hội lên Leader sớm chỉ dưới 1 năm, nếu có tố chất lãnh đạo sẽ được đào tạo lên Leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin