Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Thực tập sinh Marketing

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.
Xây dựng và quản lí page, tài khoản.
Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có kiến thức về Marketing; biết chỉnh sửa hình ảnh, video trên các công cụ PC
Tư duy sáng tạo, chịu được áp lực, đam mê Marketing
Kĩ năng làm việc nhóm
Ham học hỏi, cầu tiến

Lương CB: 6,5tr-7tr + %HH + Thưởng+ Tiền thưởng thụ động từ CSKH. Thu nhập 10 - 30M
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 đường 23 Khu biệt thự thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

