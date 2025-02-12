Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ESCO BEACH làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 26 Nguyễn Phan Vinh, TP Hội An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

• Đăng tin tuyển dụng trên các kênh, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

• Sắp xếp lịch phỏng vấn, hỗ trợ trong các buổi phỏng vấn.

• Tham gia hỗ trợ công tác onboard nhân viên mới.

• Theo dõi và cập nhật thông tin nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp.

• Không yêu cầu kinh nghiệm.

• Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống.

• Biết giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thoả thuận

• Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

• Được đào tạo, hỗ trợ bổ sung kinh nghiệm làm việc

• Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ

• Hỗ trợ kí giấy thực tập

• Hỗ trợ cơm ca

• Làm tốt sẽ được xét duyệt thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESCO BEACH

