Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công việc cho Phòng Nhân sự thủ tục tính lương
Các công việc khác liên quan đến lĩnh vực nhân sự. Một số công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần học hỏi cao, yêu thích công việc nhân sự.
Tin học văn phòng tốt
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Có kỹ năng sắp xếp thời gian, có máy tính cá nhân
Tại CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL Thì Được Hưởng Những Gì
Có ký túc xá cho nhân viên ở xa
Phụ cấp ăn ca: 1 bữa ăn/ ca làm việc
Cơ hội làm việc & đào tạo trong mồi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
