Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công việc cho Phòng Nhân sự thủ tục tính lương

Các công việc khác liên quan đến lĩnh vực nhân sự. Một số công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần học hỏi cao, yêu thích công việc nhân sự.

Tin học văn phòng tốt

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có kỹ năng sắp xếp thời gian, có máy tính cá nhân

Tại CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL Thì Được Hưởng Những Gì

Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

Phụ cấp ăn ca: 1 bữa ăn/ ca làm việc

Cơ hội làm việc & đào tạo trong mồi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin