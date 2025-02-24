Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ quy trình tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên.

Tham gia tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.

Hỗ trợ các dự án tuyển dụng và sự kiện nhân sự khác.

Sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tuyển dụng.

Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 3triệu/tháng ( Hỗ trợ thực tập 2 tháng )

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo chuyên sâu về quy trình tuyển dụng và quản trị nhân sự.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Tham gia các hoạt động team building và sự kiện nội bộ của công ty.

Được tham gia Workshop giải trí hằng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.