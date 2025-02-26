Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

- Biên Tập Video Sử Dụng CapCut: Tạo và chỉnh sửa những video hấp dẫn để đăng lên các nền tảng mạng xã hội của công ty. Đừng lo lắng nếu bạn chưa biết biên tập video - chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ đào tạo.
- Biên Tập Video Sử Dụng CapCut:
- Hỗ trợ chăm sóc nền tảng social , tìm ý tưởng lên nội dung và biết cách đăng bài viết lên các nền tảng của công ty như Facebook, Tiktok, Youtube
- Hỗ trợ quản lý các trang mạng xã hội và phát triển các nền tảng của Công ty để tăng tương tác với Khách Hàng.
- Thực hiện thêm một số việc theo sự phân công của quản lý.
- Không đòi hỏi kinh nghiệm, đảm bảo được train từ A đến Z.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân
- Kỹ năng văn phòng cơ bản (word, excel, google sheet, canvas)
- Làm việc độc lập và hợp tác tốt trong nhóm
- Có tính tỉ mỉ
- Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp theo năng lực
- Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng làm việc;
- Môi trường năng động, làm thật, kinh nghiệm thật .
- Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu làm báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 Đường 39, KDC Vạn Phúc, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

