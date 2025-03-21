Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Gọi điện tư vấn cho khách hàng về các khóa học và sản phẩm của trung tâm

Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học, học phí, lịch học.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Hỗ trợ đặt lịch hẹn cho khách hàng đến trải nghiệm lớp học thử hoặc gặp gỡ tư vấn viên.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.

Phối hợp đội ngũ Marketing và Sales để tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian thực tập: 03 tháng

Sinh viên Đại học hoặc Cao đẳng

Có thể làm việc Full-time

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng xử lý tình huống tốt

Giọng nói dễ nghe

Thái độ vui vẻ, thân thiện, yêu thích trẻ em

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ELE FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương + Phụ cấp.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng giao tiếp và kiến thức về lĩnh vực giáo dục.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cởi mở.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

