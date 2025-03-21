Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ kiểm kê, nhập - xuất hàng hóa trong kho.

Theo dõi, cập nhật tình trạng hàng hóa trên hệ thống phần mềm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ lập báo cáo tồn kho, kiểm soát số liệu hàng hóa.

Tham gia quá trình sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế vận tải hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Logistics.

Sử dụng được Excel và tin học văn phòng.

Có laptop riêng để làm việc.

Siêng năng, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường uy tín, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thực tế.

Hỗ trợ tận tình, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được tiếp xúc và làm việc trên hệ thống phần mềm quản lý kho và vận chuyển.

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn công việc cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

