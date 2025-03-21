Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
- Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Hỗ trợ kiểm kê, nhập - xuất hàng hóa trong kho.
Theo dõi, cập nhật tình trạng hàng hóa trên hệ thống phần mềm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.
Hỗ trợ lập báo cáo tồn kho, kiểm soát số liệu hàng hóa.
Tham gia quá trình sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Logistics.
Sử dụng được Excel và tin học văn phòng.
Có laptop riêng để làm việc.
Siêng năng, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Phụ cấp phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Môi trường uy tín, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thực tế.
Môi trường u
Hỗ trợ tận tình, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được tiếp xúc và làm việc trên hệ thống phần mềm quản lý kho và vận chuyển.
Được đào tạo bài bản, hướng dẫn công việc cụ thể.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI