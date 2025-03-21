Tuyển Thực tập sinh AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại AA Corporation Pro Company
- Hồ Chí Minh: Văn phòng AA
- Celadon City, số 2 đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Hỗ trợ soạn thảo, rà soát các hợp đồng, văn bản pháp lý, tài liệu nội bộ theo yêu cầu.
Nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.
Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp, lao động, thương mại, v.v.
Tham gia chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh.
Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp hồ sơ pháp lý một cách khoa học.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, lao động, thương mại và dân sự.
Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Biết Tiếng Anh cơ bản
Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn từ các chuyên viên pháp chế có kinh nghiệm.
Hỗ trợ dấu thực tập, chứng nhận hoàn thành thực tập.
Hỗ trợ chi phí thực tập 3.000.000/tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI