Tuyển Thực tập sinh AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng AA - Celadon City, số 2 đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ soạn thảo, rà soát các hợp đồng, văn bản pháp lý, tài liệu nội bộ theo yêu cầu.

Nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.

Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật doanh nghiệp, lao động, thương mại, v.v.

Tham gia chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính, giấy phép kinh doanh.

Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp hồ sơ pháp lý một cách khoa học.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên có thể thực tập fulltime.

Có kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, lao động, thương mại và dân sự.

Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Biết Tiếng Anh cơ bản

Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tiếp cận và làm việc trực tiếp với các vấn đề pháp lý thực tế tại doanh nghiệp.

Được đào tạo, hướng dẫn từ các chuyên viên pháp chế có kinh nghiệm.

Hỗ trợ dấu thực tập, chứng nhận hoàn thành thực tập.

Hỗ trợ chi phí thực tập 3.000.000/tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin