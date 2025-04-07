Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6, ngách 14, ngõ 17, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp nhu cầu tuyển dụng cho Công ty
Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ ứng viên phù hợp
Chuyển hồ sơ ứng viên đến bộ phận Phỏng vấn và nhận kết quả phỏng vấn
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng tiếp xúc công việc Tuyển dụng càng tốt
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Chấp nhận sinh viên có thể đi làm Part-time
Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan
Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hỗ trợ 3.0 triệu/tháng (Có thể Deal lương nếu đã có kinh nghiệm, Được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 10 -15 hàng tháng)
