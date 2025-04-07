Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngách 14, ngõ 17, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp nhu cầu tuyển dụng cho Công ty

Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ ứng viên phù hợp

Chuyển hồ sơ ứng viên đến bộ phận Phỏng vấn và nhận kết quả phỏng vấn

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng tiếp xúc công việc Tuyển dụng càng tốt

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Chấp nhận sinh viên có thể đi làm Part-time

Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan

Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ 3.0 triệu/tháng (Có thể Deal lương nếu đã có kinh nghiệm, Được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 10 -15 hàng tháng)

Mức lương hỗ trợ 3.0 triệu/tháng

Hoa hồng: 10%- 20% hoa hồng/ứng viên pass phỏng vấn, đi làm (tuyển nhiều ăn nhiều)

hoa hồng/ứng viên pass phỏng vấn, đi làm

Được đào tạo theo lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm từng cấp bậc.

Trở thành nhân viên chính thức và hường đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định pháp luật.

Tham gia các buổi Teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng Công Ty.

Được tham gia các khóa học tiếng Anh MIỄN PHÍ theo chính sách Công ty.

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9, 20/10...) và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

