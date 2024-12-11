Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LÝ MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, ngõ 272, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Minh Phúc đang tìm kiếm các bạn sinh viên năng động và nhiệt huyết cho vị trí Thực tập sinh Pháp lý, với các nhiệm vụ chính như sau:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Minh Phúc

Thực tập sinh Pháp lý

Hỗ trợ các chuyên viên pháp lý trong việc nghiên cứu và chuẩn bị các văn bản pháp lý.

Tham gia trực tiếp soạn thảo các hồ sơ hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu pháp lý khác, nộp, làm việc với các CQNN có thẩm quyền các hồ sơ hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu pháp lý khác.

Cập nhật và tổng hợp các quy định pháp luật, nghị định mới nhất.

Thực hiện 1 số công việc hành chính liên quan đến pháp lý khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Luật tại các trường Đại học.

Có kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt là luật dân sự, thương mại và lao động.

Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LÝ MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giao khoán việc.

Cơ hội học hỏi và trau dồi kiến thức thực tế về pháp lý, hình thành tư duy pháp lý tốt.

Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp, tận tình, cụ thể vào việc thực tế để làm luôn.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LÝ MINH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin