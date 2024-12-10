Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung:
Tham gia viết bài cho website, blog, mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, v.v.).
Biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính sáng tạo, thu hút và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Phối hợp sản xuất nội dung đa dạng:
Lên ý tưởng và hỗ trợ sản xuất các nội dung video, infographic, hình ảnh.
Viết kịch bản ngắn hoặc nội dung cho các dự án video, quảng cáo.
Nghiên cứu và phân tích:
Nghiên cứu từ khóa và xu hướng nội dung để tối ưu hóa SEO cho các bài viết.
Cập nhật các xu hướng mới trong ngành, tìm kiếm thông tin để làm phong phú nội dung.
Hỗ trợ các chiến dịch Marketing:
Đóng góp ý tưởng và thực hiện nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông.
Hỗ trợ triển khai các sự kiện, hoạt động online và offline liên quan đến nội dung.
Quản lý kênh truyền thông:
Theo dõi, quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông của công ty.
Phản hồi bình luận hoặc câu hỏi của khách hàng liên quan đến nội dung khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn ngữ học, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng yêu cầu:
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và phong cách đa dạng.
Kỹ năng biên tập nội dung, sắp xếp ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.
Sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop, AI) là lợi thế.
Hiểu biết cơ bản về SEO và Content Marketing.
Thành thạo Microsoft Office và các nền tảng mạng xã hội.
Phẩm chất cá nhân:
Chủ động, ham học hỏi, cầu tiến.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, cam kết hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản từ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.
Cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

