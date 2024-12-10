Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77, đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Thực hiện seeding facebook, instagram, tiktok và nhiều trang mạng xã hội khác gồm chuẩn bị nội dung, hình ảnh, đăng tải bài viết liên quan lên hội nhóm, trang (có sẵn bộ phận media hỗ trợ hình ảnh) theo kế hoạch quản lý đề ra.

- Chia sẻ, bình luận nội dung liên quan trên bài đã đăng để quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty.

- Hỗ trợ một số công việc khác trong bộ phận Marketing theo yêu cầu công việc.

- UV đang là sinh viên có nhu cầu thực tập và lấy dấu thực tập.

- Đăng ký làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần, mỗi buổi 3.5 – 4.5 tiếng (sáng từ 8h30 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h30).

- Ưu tiên UV có định hướng lâu dài trong lĩnh vực seeding, marketing online, hoặc digital marketing.

- Khả năng viết lách tốt, có thể tạo nội dung thu hút và thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể tương tác hiệu quả với khách hàng và cộng đồng trực tuyến.

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm hiệu quả.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25.000 VNĐ/giờ.

- Cung cấp dấu thực tập.

- Được tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện nội bộ vui vẻ, team building sôi động.

- Môi trường trẻ trung, năng động, đa phần là gen Z.

- Ứng viên làm việc trong môi trường doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn WBS Training – Tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất nước Đức, văn phòng hiện đại với các chính sách nhân sự thoả đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training

