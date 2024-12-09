Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
- Hà Nội: Tầng 10, Tòa CT3
- 2, KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
- Trực tiếp làm việc cùng Team Content, được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Trưởng phòng Content - SEO.
- Mô tả công việc: Đào tạo và thực hành các nội dung:
+ Viết bài review, tin tức đăng trên nền tảng social.
+ Rèn luyện các kỹ năng: lập kế hoạch từ khóa, thiết kế hình ảnh trong canva/photoshop, sử dụng công cụ đo lường Ahrefs, sử dụng công cụ đo lường Google Analytics, quản lý công việc theo OKRs.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên mới ra trường, người có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.
- Có thể làm fulltime hoặc tối thiểu 9ca/tuần
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế (part-time, CTV, full-time). Mong muốn trở thành nhân viên chính thức của Amai.
- Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì
