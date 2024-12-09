Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa CT3 - 2, KĐT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Trực tiếp làm việc cùng Team Content, được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Trưởng phòng Content - SEO.

- Mô tả công việc: Đào tạo và thực hành các nội dung:

+ Viết bài review, tin tức đăng trên nền tảng social.

+ Rèn luyện các kỹ năng: lập kế hoạch từ khóa, thiết kế hình ảnh trong canva/photoshop, sử dụng công cụ đo lường Ahrefs, sử dụng công cụ đo lường Google Analytics, quản lý công việc theo OKRs.

- Hiện đang là sinh viên năm 3,4 hoặc sắp tốt nghiệp, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế,...

- Sinh viên mới ra trường, người có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.

- Có thể làm fulltime hoặc tối thiểu 9ca/tuần

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế (part-time, CTV, full-time). Mong muốn trở thành nhân viên chính thức của Amai.

- Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

2 triệu/tháng + PC gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

