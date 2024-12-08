Tuyển Thực tập sinh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HVCG Software
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
HVCG Software

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại HVCG Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
17 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lộ trình đào tạo trong 2 tháng sẽ chia ra thành 2 giai đoạn
Giai đoạn 1: Học online theo giáo trình công ty cung cấp & có 1h/ngày học tập trung với sự giảng dạy của các giảng viên đầu ngành
Giai đoạn 2: Làm dự án theo nhóm
(Khóa đào tạo offline tại văn phòng và không mất phí)
TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY?
Giới thiệu về ERP và Odoo
ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning) đã không còn xa lạ với các doanh nghiệp. Đúng như cái tên ERP, đây là hệ thống tích hợp nhiều module chức năng để vận hành 1 doanh nghiệp. Hệ thống này sẽ giúp các nhà quản trị quản lý, lên kế hoạch với các nguồn lực sẵn có ở doanh nghiệp, đồng thời phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán – tài chính, nhân sự,...
Odoo là một công ty toàn cầu chuyên về phần mềm ERP điển hình. Ngày nay, phần mềm ERP của Odoo có hơn 5 triệu người dùng và hơn 2.500 đối tác trên toàn cầu. Tự hào là đối tác hàng đầu của Odoo tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho bạn những kiến thức sâu rộng nhất về ERP.
Xu hướng nghề Odoo Developer
Với sự phát triển mạnh mẽ và sự ứng dụng rộng rãi các giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) ở tất cả các ngành nghề, chuyển đổi số đang dần chuyển đổi mô hình các doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Việc chuyển đổi các bài toán nghiệp vụ sang số hoá cần một lực lượng lớn Odoo Developer hiểu cả về kĩ thuật lẫn giải pháp. Vì thế nghề Odoo Developer trở nên rất phổ biến, và được săn đón với mức lương khủng.
Mặc dù yêu cầu khá cao, tuy nhiên phần lớn lực lượng Odoo Developer đều không được đào tạo chuyên ngành đầy đủ, chủ yếu là tự học và tự tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
Dựa trên thế mạnh nhiều năm của Chúng tôi và nhu cầu của nghề này, chúng tôi thiết kế khoá học này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho học viên mong muốn thử sức và theo đuổi sự nghiệp Odoo Developer.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành CNTT, HTTT,...
Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)
Đáp ứng thời gian thực tập fulltime
Có kiến thức, dự án về Python/Odoo hoặc các ngôn ngữ backend khác (PHP, Java, .NET,...)
Khả năng tự học tốt
Tự tin trong giao tiếp
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, học tập
Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm hoặc độc lập
Sẵn sàng bứt phá sự nghiệp và trở thành một developer giỏi

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận được hỗ trợ ăn trưa + vé xe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển những ý tưởng mang tính xây dựng
Lộ trình làm việc rõ ràng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân
Tham gia đóng góp, xây dựng bài giảng và thư viện học tập cho các bạn cùng học hoặc trực tiếp giảng dạy, đứng lớp các khóa sau nếu bạn có đam mê truyền lửa và truyền tri thức
Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ, team-building, giải phong trào: bóng đá, game,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HVCG Software

HVCG Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

