Tuyển Thực tập sinh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lộ trình đào tạo trong 2 tháng sẽ chia ra thành 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Học online theo giáo trình công ty cung cấp & có 1h/ngày học tập trung với sự giảng dạy của các giảng viên đầu ngành

Giai đoạn 2: Làm dự án theo nhóm

(Khóa đào tạo offline tại văn phòng và không mất phí)

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY?

Giới thiệu về ERP và Odoo

ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource planning) đã không còn xa lạ với các doanh nghiệp. Đúng như cái tên ERP, đây là hệ thống tích hợp nhiều module chức năng để vận hành 1 doanh nghiệp. Hệ thống này sẽ giúp các nhà quản trị quản lý, lên kế hoạch với các nguồn lực sẵn có ở doanh nghiệp, đồng thời phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán – tài chính, nhân sự,...

Odoo là một công ty toàn cầu chuyên về phần mềm ERP điển hình. Ngày nay, phần mềm ERP của Odoo có hơn 5 triệu người dùng và hơn 2.500 đối tác trên toàn cầu. Tự hào là đối tác hàng đầu của Odoo tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho bạn những kiến thức sâu rộng nhất về ERP.

Xu hướng nghề Odoo Developer

Với sự phát triển mạnh mẽ và sự ứng dụng rộng rãi các giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) ở tất cả các ngành nghề, chuyển đổi số đang dần chuyển đổi mô hình các doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Việc chuyển đổi các bài toán nghiệp vụ sang số hoá cần một lực lượng lớn Odoo Developer hiểu cả về kĩ thuật lẫn giải pháp. Vì thế nghề Odoo Developer trở nên rất phổ biến, và được săn đón với mức lương khủng.

Mặc dù yêu cầu khá cao, tuy nhiên phần lớn lực lượng Odoo Developer đều không được đào tạo chuyên ngành đầy đủ, chủ yếu là tự học và tự tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

Dựa trên thế mạnh nhiều năm của Chúng tôi và nhu cầu của nghề này, chúng tôi thiết kế khoá học này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho học viên mong muốn thử sức và theo đuổi sự nghiệp Odoo Developer.

Các bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành CNTT, HTTT,...

Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)

Đáp ứng thời gian thực tập fulltime

Có kiến thức, dự án về Python/Odoo hoặc các ngôn ngữ backend khác (PHP, Java, .NET,...)

Khả năng tự học tốt

Tự tin trong giao tiếp

Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, học tập

Có khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm hoặc độc lập

Sẵn sàng bứt phá sự nghiệp và trở thành một developer giỏi

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận được hỗ trợ ăn trưa + vé xe

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, khuyến khích nhân viên phát triển những ý tưởng mang tính xây dựng

Lộ trình làm việc rõ ràng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của mỗi cá nhân

Tham gia đóng góp, xây dựng bài giảng và thư viện học tập cho các bạn cùng học hoặc trực tiếp giảng dạy, đứng lớp các khóa sau nếu bạn có đam mê truyền lửa và truyền tri thức

Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ, team-building, giải phong trào: bóng đá, game,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

