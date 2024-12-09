Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ RISE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Faster, số 12, ngách 1, ngõ 111 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tối ưu từ khóa, nội dung (by SEO) cho videos trên nền tảng Youtube

Tối ưu quảng cáo và tính năng kiếm tiền trên Youtube

Xử lý cơ bản các vấn đề bản quyền và kĩ thuật khác trên Youtube (nếu có)

Cập nhật chính sách của Youtube để hỗ trợ tối ưu kênh

Thực hiện các công việc khác từ yêu cầu của QLTT

Sáng tạo nội dung và edit video cơ bản trên Youtube

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Yêu thích âm nhạc và các video trên nền tảng giải trí nhanh như Youtube, Facebook, Tiktok....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ RISE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội phát triển bản thân, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau ít nhất 4 tháng (học việc và thử việc).

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ RISE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.