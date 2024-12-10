Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Công ty cổ phần Synodus
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty cổ phần Synodus

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Synodus

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15th Floor CIC Tower, 2/219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Dù bạn đang trong quá trình thực tập hay sinh viên mới ra trường, Bất kể xuất phát điểm của bạn là ai, bạn vẫn sẽ nhận được trao quyền tham gia vào các dự án lớn của Công ty, đóng góp tạo ra giá trị cho sự phát triển chung của nhãn hàng đối tác và của Công ty.
Talent Sourcing (80%)
Kiểm tra số lượng CV ứng tuyển mỗi ngày theo dự án/công ty phụ trách
Tạo nguồn ứng viên dựa trên các vị trí đang tuyển dụng trên nền tảng online bao gồm: Jobsites, Social...
Nhận thông tin tuyển dụng từ dự án và thực hiện hoạt động tạo nguồn cho vị trí cần tuyển dụng
Employer Branding (20%)
Quản lý hoạt động và tương tác với ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội (Phản hồi Inbox, phản hồi bình luận, hướng dẫn & hỗ trợ ứng viên qua Hotline EB)
Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn thực tập full time từ 3 tháng trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có Laptop cá nhân.
Có tư duy tập trung vào kết quả cuối cùng.
Tự tin trước ống kính là một lợi thế.
Review sau thực tập và có cơ hội trở thành nhân sự chính thức tại Công ty.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.000.000 gross
Thưởng tuyển dụng, thưởng KPI.
Lộ trình phát triển:
Cơ hội chứng tỏ năng lực và phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến
Học hỏi: Được đào tạo full stack về Recruiment và Branding.
Được hỗ trợ tham gia các khóa học, đào tạo nội bộ/bên ngoài để phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân
Ghi nhận và khen thưởng ở cấp độ tập thể và tổ chức.
Môi trường làm việc:
Không gian làm việc cởi mở và hợp tác thúc đẩy cảc hoạt động tập trung cá nhân và làm việc nhóm
Trẻ trung, làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, vui vẻ
Cung cấp đầy đủ cung cụ dụng cụ để thực hiện truyền thông thương hiệu Nhà Tuyển Dụng trên Social

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Synodus

Công ty cổ phần Synodus

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 265 Câu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

