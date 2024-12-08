Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Hà Nội

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng full-cycle các vị trí khối văn phòng tại thành phố Hà
Nội, Hồ Chí Minh và Miền Nam,... thông qua việc:
- Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;
- Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Fanpage từng địa phương;
- Xây dựng kịch bản tuyển dụng cho HR, Vận hành kho;
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;
- Liên hệ sơ vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;
- Trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên;
- Hỗ trợ ứng viên chuẩn bị hồ sơ nhận việc;
- Đề xuất giải pháp cải thiện tiến độ/hiệu quả tuyển dụng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 2000 – 2003, Tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học ưu tiên các chuyên
ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh..;
- Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự- Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;
- Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các
kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc;
- Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
- Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thực tập: 2,5- 4,5 triệu/tháng đánh giá dựa trên năng lực, thu nhập 7-13M
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc
của vị trí phụ trách.
- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 3 - 6 tháng thực tập
- Môi trường trẻ trung, năng động, đa bản sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

