Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ kê khai mã số thuế, kê khai NPT
- Sắp xếp Hợp đồng lao động và hồ sơ nhân sự
- Soạn thảo các quyết định nội bộ
- Công tác liên quan đến bảo hiểm xã hội, tư vấn chế độ cho Người Lao Động
- Hỗ trợ in ấn, đóng dấu, sắp xếp hồ sơ thuế
- In thảo thuận bảo mật và cho ký
- Thực hiện các nghiệp vụ của phòng nhân sự theo sự phân công của Quản lý trực
tiếp

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 – 4 các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,
Kinh tế, Marketing.... hoặc các chuyên ngành tương đương
- Thực sự đam mê và mong muốn phát triển theo C&B lâu dài
- Tư duy tốt và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực nhân sự
- Có khả năng thiết kế hình ảnh, slide, sử dụng thành thạo Canva
- Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động và nhiệt tình trong công việc
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích tốt
- Thành thạo Word, Excel, Powerpoint

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trợ cấp thực tập, hỗ trợ cấp dấu mộc của Công ty
- Được hỗ trợ Đào tạo 1:1 nghiệp vụ về C&B
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới
hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường
làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên”
làm trung tâm của sự phát triển công ty.
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

