Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ lớp học và các sự kiện (các việc admin tổ chức lớp học)

Hỗ trợ các công việc quản lý hệ thống Elearning.

Hỗ trợ các công việc quản lý dữ liệu học tập của học viên

Hỗ trợ các công việc admin khác

Hỗ trợ xây dựng các khóa học

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời hạn thực tập ít nhất 6 tháng

Làm viêc fulltime (linh hoạt với các bạn sinh viên năm cuối)

Cẩn thận, chịu khó và thích học hỏi

Có kỹ năng excel làm việc với data thành thạo (tốt nhất có kinh nghiệm làm việc với data nhiều/ hoặc giỏi về excel)

Có tư duy về dữ liệu là một lợi thế

Nhà gần Công ty là ưu tiên

Sẵn sàng làm ngoài giờ (có chính sách nghỉ bù)

Thích làm việc với dữ liệu và các việc yêu cầu chi tiết, cẩn thận.

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 5.000.000/tháng

Được đào tạo từ A-Z trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiệm cận với hệ thống chuẩn quốc tế

Được sử dụng hệ thống thông tin đào tạo của tập đoàn

Có cơ hội học và làm việc thực tế

Môi trường làm việc sử dụng ngoại ngữ chuyên nghiệp

Có phụ cấp - trợ cấp cho dành riêng cho Thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

