Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ lớp học và các sự kiện (các việc admin tổ chức lớp học)
Hỗ trợ các công việc quản lý hệ thống Elearning.
Hỗ trợ các công việc quản lý dữ liệu học tập của học viên
Hỗ trợ các công việc admin khác
Hỗ trợ xây dựng các khóa học
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời hạn thực tập ít nhất 6 tháng
Làm viêc fulltime (linh hoạt với các bạn sinh viên năm cuối)
Cẩn thận, chịu khó và thích học hỏi
Có kỹ năng excel làm việc với data thành thạo (tốt nhất có kinh nghiệm làm việc với data nhiều/ hoặc giỏi về excel)
Có tư duy về dữ liệu là một lợi thế
Nhà gần Công ty là ưu tiên
Sẵn sàng làm ngoài giờ (có chính sách nghỉ bù)
Thích làm việc với dữ liệu và các việc yêu cầu chi tiết, cẩn thận.
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp 5.000.000/tháng
Được đào tạo từ A-Z trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiệm cận với hệ thống chuẩn quốc tế
Được sử dụng hệ thống thông tin đào tạo của tập đoàn
Có cơ hội học và làm việc thực tế
Môi trường làm việc sử dụng ngoại ngữ chuyên nghiệp
Có phụ cấp - trợ cấp cho dành riêng cho Thực tập sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
