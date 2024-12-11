Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN UDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ - Số 4 Quang Trung, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Thời gian: Từ T2-T6, 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi). Đối với Partime yêu cầu tới văn phòng ít nhất 3,5 ngày/tuần.

Địa điểm: HaTay Millennium, 4 Đ. Quang Trung, P. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Online & Offline.

Hỗ trợ Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xây dựng nội dung cho website, mạng xã hội.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, các hoạt động truyền thông, PR.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, có thể đi làm fulltime hoặc part time (3,5 days/week).

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần năng động, sáng tạo, dám khác biệt và có trách nhiệm.

Biết dùng Canva và ứng dụng AI vào công việc.

Có kiến thức về Marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UDATA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 4 triệu/tháng, thẻ xe, tham gia bonding cùng công ty.

Được tham gia vào 1 dự án từ khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Được đóng dấu đỏ thực tập và Certificate.

Môi trường năng động, thân thiện và sẽ được xét duyệt lên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UDATA

