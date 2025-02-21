Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Bắc Giang thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Bắc Giang thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Khu Shophouse Tổ dân phố Nội, Phường Nội Hoàng, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Làm việc về website PHP / Laravel / Nodejs
Tham gia nghiên cứu, xây dựng phát triển website, phần mềm của công ty
Xây dựng, chỉnh sửa các Web App trên nền tảng Laravel / PHP...
Xử lý lỗi và tối ưu hóa vận hành cho các tính năng hiện có.
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại Nội Hoàng, Tp Bắc Giang, Bắc Giang (được hỗ trợ chỗ ăn, ở)
Thành thạo Laravel Framework và có kiến thức sâu về các khái niệm và cấu trúc của Laravel.
Nắm chắc một trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL, MySQL, Oracle ...), có kỹ năng làm việc với ORM (Object-Relational Mapping).
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax, ...), Bootstrap, JSON, XML
Hiểu biết về các nguyên tắc phát triển ứng dụng web, kiến thức về thiết kế hướng đối tượng và mô hình MVC.
Sử dụng tốt các công cụ phát triển phổ biến như Git để quản lý mã nguồn.
Có kỹ năng quản lý, trình bày và giải quyết vấn đề, gỡ lỗi, nắm bắt các trường hợp lỗi;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng, ngôn ngữ.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Lương, thưởng:
Thu nhập trung bình: 4 - 5 triệu/tháng.
Lương cứng 4 triệu + Lương KPI 1 triệu
KPI:
Hoàn thành > 90% các task được giao đúng hạn và đáp ứng yêu cầu chất lượng.
Mã nguồn đạt tối thiểu 80% độ phủ kiểm thử (code coverage) và vượt qua đánh giá code review.
Việc đánh giá KPI thường được thực hiện định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) bởi người hướng dẫn trực tiếp và quản lý của thực tập sinh.
Trả lương đúng thời gian mùng 10-11 hàng tháng, cam kết không nợ lương, không chậm lương.
Thời gian thực tập: 3 - 6 tháng (tùy theo đánh giá trong quá trình thực tập).
Lộ trình phát triển & thăng tiến:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.
DND luôn thúc đẩy nhân sự phát triển và nhận nhiệm vụ tại những vị trí cao hơn.
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại DND:
Môi trường làm việc, văn hóa:
Văn hóa: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo.
Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển.
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.
CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tàng 1 và 2 Toà nhà HEI Tower, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

