Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Km8 Tiền Phong, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển toàn bộ hệ thống kinh doanh đa kênh (Omnichannel), đảm bảo doanh thu, tăng trưởng khách hàng và tối ưu hiệu quả chi phí theo mục tiêu công ty.

2. Chiến lược và hoạch định:

Xây dựng chiến lược kinh doanh đa kênh theo từng giai đoạn phát triển.

Thiết kế hệ thống vận hành bán hàng xuyên suốt các kênh: Telesales, Zalo OA, Website, Facebook, Referral…

Xây dựng kế hoạch doanh thu, ngân sách, KPIs theo quý/năm cho từng kênh & tổng thể.

3. Vận hành & quản trị

Quản lý đội ngũ kinh doanh các kênh (online, telesales, chăm sóc khách hàng…).

Thiết kế và giám sát vận hành hệ thống đo lường hiệu suất: phễu chuyển đổi, tỷ lệ upsell, chi phí/doanh thu.

Phối hợp với Marketing, CSKH, Kỹ thuật để đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch.

4. Tăng trưởng & tối ưu

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội tăng trưởng doanh thu từ khách hàng hiện tại (resell, upsell) và khách hàng mới.

Theo dõi dữ liệu hành vi khách hàng và hiệu suất kênh để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Thử nghiệm và triển khai các công cụ, nền tảng mới giúp mở rộng kênh bán.

5. Quản trị đội ngũ

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ kinh doanh theo khung năng lực công ty.

Xây dựng văn hóa đội ngũ chủ động – dữ liệu – phối hợp – học hỏi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh (ưu tiên có kinh nghiệm với mô hình đa kênh).

Hiểu rõ cách vận hành hệ thống bán hàng online, telesales, chăm sóc khách hàng, CRM.

Có kinh nghiệm xây dựng phễu bán hàng, theo dõi chỉ số và tối ưu hiệu quả theo dữ liệu.

Kỹ năng:

Kỹ năng hoạch định chiến lược và triển khai thực thi.

Kỹ năng quản lý đội ngũ liên phòng ban.

Tư duy hệ thống, tư duy tăng trưởng (growth mindset), tư duy số liệu.

Kỹ năng ra quyết định trong điều kiện thay đổi nhanh.

Thái độ và phẩm chất:

Tinh thần làm chủ: Luôn chủ động nhận trách nhiệm, không đùn đẩy, sẵn sàng ra quyết định và chịu trách nhiệm với kết quả.

Tư duy phát triển (growth mindset): Không ngại thay đổi, sẵn sàng thử nghiệm – học hỏi – tối ưu liên tục, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Tính kỷ luật & cam kết: Làm việc có hệ thống, đúng cam kết, đúng thời hạn; là người giữ "nhiệt" cho toàn đội.

Chính trực & minh bạch: Hành xử trung thực, minh bạch về thông tin – dữ liệu – mục tiêu, xây dựng lòng tin trong nội bộ và với khách hàng.

Tinh thần phục vụ khách hàng: Đặt trải nghiệm khách hàng là trọng tâm khi thiết kế hệ thống, quy trình và quản trị đội nhóm.

Tư duy hệ thống & dài hạn: Không chỉ nhìn "chốt số hôm nay", mà phải nhìn cả "hệ sinh thái kinh doanh" và hành trình dài hạn của công ty.

Khả năng dẫn dắt đội ngũ trong môi trường biến động: Biết truyền cảm hứng, xây niềm tin, giữ vững mục tiêu trong lúc tổ chức đang tăng tốc hoặc tái cấu trúc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp điện thoại, công tác, đào tạo, hỗ trợ quản lý công cụ & đội nhóm.

Hỗ trợ công cụ vận hành: CRM, báo cáo tự động, nhân sự hỗ trợ phân tích số liệu…

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.

Du lịch/nghỉ dưỡng cùng công.

Cơ hội sở hữu cổ phần ESOP theo kết quả đóng góp cho các công ty mở mới tiếp theo khi trực tiếp tham gia điều hành.

Đào tạo chuyên sâu trong & ngoài nước, học bổng đào tạo lãnh đạo (nếu đủ điều kiện).

Môi trường startup tăng trưởng nhanh – nhiều cơ hội được ghi nhận và phát triển lên vị trí cao hơn (COO, Phó Tổng...).

