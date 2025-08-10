Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và xây dựng đội ngũ nhân viên, nhà phân phối, đại lý trên toàn hệ thống được giao.

Tham mưu cho ban giám đốc phương án kinh doanh phù hợp với sự phát triển thị trường của từng khu vực.

Lên kế hoạch, tổ chức tuyển dụng, đào tạo nhân viên.

Tuyển dụng, huấn luyện và xây dựng hệ thống bán hàng tại các tỉnh.

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện mục tiêu kinh doanh được giao.

Triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chính sách, chương trình bán hàng.

Báo cáo định kỳ công việc và tình hình cạnh tranh cho Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 35-45.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh…

Có từ 5 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, có kinh nghiệm về lĩnh vực Vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có năng lực quản lý kinh doanh và mối quan hệ tiềm năng lớn trên thị trường.

Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận theo năng lực. Lương cứng: 30-50tr/th

Lương thứ 13, đánh giá định kỳ, chế độ review lương hàng năm.

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động

Thời gian làm việc: Từ T2 – T7 (07h30-11h30 & 13h00-17h00).

Được thưởng lớn khi đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua của Công ty và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao .

Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.