Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty CP Beta Media
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tìm thông tin nhà thầu ngành xây dựng: nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng, cơ điện, nội thất, quảng cáo
Tìm thông tin vật tư xây dựng: các vật tư xây dựng, cơ điện trong nước. Thông tin về: giá, biện pháp thi công.
Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu xây dựng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường thuộc các chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế
Ham học hỏi
Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, pp, phần mềm thiết kế)
Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 3.000.000 - 5.000.000 đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour,...
Được làm việc trong môi trường rạp chiếu phim trẻ trung năng động,
Có cơ hội được ký hợp đồng chính thức sau quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
