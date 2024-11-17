Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm thông tin nhà thầu ngành xây dựng: nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng, cơ điện, nội thất, quảng cáo

Tìm thông tin vật tư xây dựng: các vật tư xây dựng, cơ điện trong nước. Thông tin về: giá, biện pháp thi công.

Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu xây dựng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường thuộc các chuyên ngành xây dựng hoặc kinh tế

Ham học hỏi

Biết sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, pp, phần mềm thiết kế)

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 3.000.000 - 5.000.000 đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

: 3.000.000 - 5.000.000 đ/tháng

Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour,...

Được làm việc trong môi trường rạp chiếu phim trẻ trung năng động,

Có cơ hội được ký hợp đồng chính thức sau quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin